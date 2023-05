Il pubblico ed il privato: capitan Di Lorenzo prepara la festa

Capitan Di Lorenzo ha organizzato un qualcosa che sia solo per loro, solo per la squadra, solo per il Napoli. Una festa privata da ricordare e che unisca per sempre. La festa è in programma per mercoledì, scrive il Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“Dopo tante celebrazioni pubbliche, e in attesa dell’ultima passerella ufficiale in programma domenica 4 giugno, il

Napoli brinderà allo scudetto nel privé. Ovvero: la squadra festeggerà mercoledì in forma molto ristretta in un locale sul mare dell’area flegrea. Lontano dalla ribalta, dai flash, dal clamore: è così che ha voluto capitan Di Lorenzo ed è così che ha organizzato la serata. Un modo per stare insieme, per ripercorrere le tappe del tour tricolore e per godere di un po’ di privacy dopo tante sfilate. Magari anche un modo per salutare Spalletti, Kim e quei ragazzi che dovrebbero o potrebbero salutare il gruppo. Del resto, come ha detto proprio il capitano a Udine durante il primo discorso da campione d’Italia, i membri di questa squadra saranno uniti per sempre da qualcosa di unico e indimenticabile”.