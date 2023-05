Corbo, Repubblica: “Uno tra Mario Rui e Olivera andrebbe cambiato”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Questo Napoli va potenziato, ci sono giocatori provati e che hanno raggiunto risultati non soddisfacenti come Ndombele, ma anche Politano e Lozano, mi chiedo bastano? Uno andrebbe venduto e preso un titolare e anche uno tra Mario Rui e Olivera andrebbe cambiato, io lascerei il primo in squadra perché è stato protagonista della sua migliore stagione a Napoli, grazie anche a Spalletti. Giuntoli se ne va per un motivo molto chiaro: per il suo tipo di lavoro, è finito il ciclo. Un direttore sportivo nell’anno di scadenza non può fare niente, non può impegnarsi perché questo lavoro si programma. Giuntoli non può impegnarsi per prendere un nuovo Kvaratskhelia se non sarà più tra un anno il direttore sportivo del Napoli, il suo ruolo che è stato straordinario, si è esaurito. Giuntoli per fare il direttore sportivo in maniera seria deve avere un contratto per altri 5 anni oppure bisogna lasciarlo andare via. Io,non c’è dubbio, confermerei Giuntoli per altri 5 anni, ma questo non spetta a me. Dopo quello che ha fatto, sarebbe naturale la conferma per altri 5 anni. Se non gli si propone un rinnovo, bisognerà prendere un altro ds e fargli un contratto lungo per permettergli di programmare, sempre che non voglia farlo lo stesso De Laurentiis che a volte è convinto di saperne più degli altri”.