Clementino, rapper napoletano: “Spero che Spalletti resti, se dovesse andar via mi piacerebbe Mourinho”

Il rapper napoletano Clementino ha parlato ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSCN. “Spero che Spalletti resti a Napoli perché è uno dei principali artefici dello Scudetto. Se va via non so chi potrebbe sostituirlo. A me piacerebbe molto Mourinho, che per me è fortissimo. Se venisse a Napoli potrebbe litigare subito con tutti o creare l’unione giusta per vincere tutto. La festa scudetto? Posso dire che sono stato chiamato, per il resto non so niente. Inutile anche sbilanciarsi, magari dico una cosa poi salta e faccio una brutta figura. Dopo la partita con la Fiorentina è stato bellissimo fare un duetto con Bennato. A 5 minuti dall’ingresso in campo De Laurentiis mi chiama e mi dice: Bennato vuole fare una canzone con te e così a volo abbiamo preparato L’Isola che non c’è. Gaetano è di Cimitile il mio stesso paese, vederlo segnare ieri il suo primo gol in serie A è stato emozionante”.

