Brambati: “Spalletti-Napoli, è finita: ADL ha già contattato un altro allenatore”

Massimo Brambati, ex difensore e opinionista 7 Gold, è intervenuto a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport’:

Factory della Comunicazione

“Spalletti via da Napoli? Qualche tempo fa feci una battuta lasciando intendere che non era certa la sua permanenza in azzurro. Conosco Luciano, oltre che essere molto intelligente e arguto, è uno dei pochi, forse l’unico, che antepone il rapporto e gli aspetti umani a quelli professionali o relativi a questioni contrattuali… Se lui dice che la questione parte da lontano è perché ha subito delle cose che non dimentica.

Se vi ricordate anche a Dimaro è successo qualcosa, e già lo scorso anno il tecnico era stato criticato e dopo Empoli si è sentito solo, forse si è sentito sopportato e non penso lo abbia dimenticato. La vittoria dello scudetto è stata anche una rivincita umana oltre che sportiva per lui, ha preso la squadra in una situazione non facile e ha regalato a Napoli e ai napoletani una vittoria meravigliosa, rendendo felici tutti i cittadini.