Valdifiori: “Spalletti? Se andrà via avrà fatto una scelta precisa”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, calciatore dellaed ex, tra le altre, died: “Scudetto anche un po’ mio? Sarò sincero, direi di no. È giusto che un simile successo venga attribuito ai calciatori attuali ed al mister Spalletti . Quando ero asi respirava l’aria del desiderio di un trionfo che mancava da anni, ed è giusto godersi il meritato tricolore. In quegli anni fummo capaci di conquistare tanti punti e soltanto unacapace di siglarne ancor più fu capace di negarci il successo. Ciò che sento è tanta gioia per questa città. Golalla? Influisce tanto. Quella partita lì, senza quel gol, avrebbe potuto permetterci di tenere dietro i bianconeri. Quel successo permise alladi sorpassarci, con un contraccolpo psicologico che credo abbia fatto la differenza nel restante percorso. Vedere la felicità del popolo partenopei di queste settimane non nego mi abbia fatto riflettere sulla possibilità che anche io, nonostante le soltanto otto presenze, avrei potuto vivere una gioia simile. Non è invidia, è un discorso di felicità che condivido per ragazzi che hanno saputo fare un’impresa incredibile. Penso che ilabbia potuto godere di un contesto incredibile. La squadra ha sempre dominato le partite sia in casa che in trasferta. Se proprio devo menzionare un giocatore dico il capitano. Calciatore che ha saputo fare una gavetta encomiabile e che, con umiltà e sacrificio, oggi raccoglie i meritati consensi.sostituto giusto di? Lo dirà il campo. Quel che è certo è il grandissimo lavoro che il direttore ha svolto adha giocato a calcio e conosce alla perfezione le dinamiche di uno spogliatoio.sarebbe una grande opportunità e meriterebbe quel che sarebbe un passo importante per la sua carriera.? Se andrà via avrà fatto una scelta precisa. Quella di abbandonare da vincente. Rimarrà nella storia del club, e non dovrà fare altro che concedersi a valutazioni del tutto personali e, sulle quali, credo influiscano tanti fattori. Su tutte la competitività della squadra dopo lo straordinario successo di questa stagione. Difficile lavorare ae con? E’ il calcio in generale. Non è un discorso legato a. Dopo anni dalla mia esperienza in azzurro, ancora oggi, vivo dell’affetto dei napoletani. Sefarà la scelta di andare via sarà da imputare a tante valutazioni che una persona può fare, soprattutto gli stimoli che il tecnico ritiene di dover garantire. Sono i n molti ad aver fatto la differenza quest’anno. Sicuramente, ripartirei da, capitano straordinario di questo, anche se non è facile trattenerlo viste le tante richieste e poi. Lo slovacco è stato un perno del centrocampo azzurro, soprattutto sotto la gestione“.