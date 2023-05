Prof. Trombetti: “Non riuscire a dare continuità ad un ciclo vincente nel Napoli è una cosa veramente misteriosa”

Il professore Guido Trombetti, matematico e politologo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Non riuscire a dare continuità ad un ciclo vincente nel Napoli è una cosa veramente misteriosa. Io mi auguro solo che al più presto si faccia chiarezza e si pensi ad un sostituto. Quando ci sono queste situazioni ci sono sempre responsabilità di tutti. Devo però dire che c’è un contratto e il presidente De Laurentiis ha la forza del contratto. Non mi spiego perché Spalletti abbia cambiato idea. Per me non c’è spazio per altre interpretazioni alle dichiarazioni di ieri; Spalletti ha detto io me ne vado. Quali siano i veri motivi li conosce solo lui. E sicuramente non è colpa della pec. Ripeto, i motivi veri li conosce solo Spalletti. Io sono convinto che di fondo c’è un’incompatibilità caratteriale; essendo anche il mister un carattere molto difficile, ha deciso di andare via. Certo il presidente non ha il miglior carattere di questo mondo ma non dimentichiamo di quando Sarri andò a firmare un contratto a Londra senza dire niente a De Laurentiis. I contratti, nel mondo delle professioni, sono una cosa seria. Il prossimo allenatore del Napoli dovrà essere un nome di grido. Io direi che il prossimo nome potrebbe essere Allegri: Spalletti va a Torino, la Juve paga mezzo stipendio ad Allegri e metà lo paga De Laurentiis. Sarà una boutade ma non mi sembra proprio fantascientifica”

Factory della Comunicazione