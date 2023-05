Iezzo: “Se va via Spalletti, serve un tecnico che continui il percorso di crescita”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore ed ex calciatore del: “Bisogna pur parlare di qualcosa, soprattutto quando il risultato arriva molto presto. Tutte queste chiacchiere di questi giorni si sarebbero moltiplicate anche se si fosse conquistato il tricolore all’ultima giornata. Ciononostante, ilè chiamato a confermarsi in campionato il prossimo anno ed a migliorarsi ine le polemiche di questi giorni non fanno certo bene. È fondamentale fare chiarezza sul futuro del club. Spalletti intimorito dalle ambizioni europee del club? Non è un discorso di intimorirsi. Vincere lanon è come vincere il campionato. Per vincere inbisogna raggiungere i livelli del, a meno che non si goda di un sorteggio come quello di questa stagione, che ha permesso ai nerazzurri di raggiungerecontro ogni pronostico. Parlare subito dinon credo sia stato opportuno. È un obiettivo che rischia di porre eccessiva pressione sui calciatori, oltre che illudere la piazza. È normale che l’allenatore, soprattutto alla luce delle prospettive di mercato, ritenga più consono discutere della competitività e progettualità del club piuttosto che di aspirazioni forse eccessive. Parlare di una conferma in campionato, probabilmente, sarebbe stato meglio. In certe situazioni il tecnico è davvero indecifrabile, lo conosciamo. Si fa spesso fatica ad interpretare le sue parole. L’allenatore tende a parlare sempre poco con la stampa, concedendosi a frequenti punzecchiate con i giornalisti. L’intento è forse quello di tutelare il gruppo e le sue velleità. Ciò detto, la mia sensazione, tuttavia, è che il mister resti ancora un anno a, magari a scadenza.da confermare subito! Sono due portieri di grande affidabilità ed hanno saputo dimostrarlo sul campo. Sul palco portieri il club è messo benissimo. Dopo diciotto anni, il presidente è riuscito a riportare alo. Avrà un po’ di anni per poter campare di rendita come spesso si dice da noi. Non credo ci sia nemmeno troppa preoccupazione. Con l’addio del direttore sportivo il successore potrà giovare del grande gruppo di scouting cheaveva saputo sfruttare nei suoi otto anni. Il vero problema è capire quale possa essere il tecnico capace di continuare il percorso di valorizzazione di questi anni. E’ stato un processo iniziato cone coronato da. Oggi non vedo allenatori capaci di offrire garanzie in tal senso, nonostante i nomi fatti nelle ultime ore siano di assoluta credibilità. Forse,è colui che può dire di avere qualcosa in più.potrebbe essere un profilo importante per, anche se andrà valutata la voglia di abbandonare unain cui sta cominciando a dire la sua in modo convincente. Se ilvorrà confermarsi, e provare a fare qualcosa di importante in, sarà chiamato a confermare più giocatori possibili. Tuttavia, è giunto forse il momento di salutare. Il polacco potrebbe dimostrare il suo valore altrove, non essendo riuscito a garantire continuità, negli anni, nell’espressione di un sicuro talento. Inoltre, sarebbe importante per ilpoter vantare un giocatore dall’imprevedibilità dimostrata daanche sulla catena di destra. Io dirigente? Non ce la farei. A me piace stare sempre a contatto con il terreno di gioco. In passato mi è stato proposto un futuro da dirigente, ma preferisco vivere le responsabilità che soltanto un tecnico può fronteggiare. Sono dinamiche che hanno sempre fatto parte di me“.