Il Mattino – De Laurentiis non vorrebbe dire addio a Spalletti, ma forse qualche telefonata l’ha fatta

Il futuro di Luciano Spalletti al Napoli non è ancora certo, nonostante ieri, il tecnico di Certaldo, in conferenza stampa, non abbia dato modo di capire cosa accadrà. Intanto, come scrive oggi Il Mattino, il presidente De Laurentiis non sarebbe contento di separarsi da lui, ma per precauzione si sa, qualche telefonata l’avrà fatta. “Ma il presidente del Napoli è convinto che i giochi non siano ancora fatti e la prova è che non è ancora partito a razzo nella ricerca di un successore. Ovviamente, qualche telefonata l’avrà fatta magari al suo amico Antonio Conte e chissà persino all’altro amico del cuore, Massimiliano Allegri, che due anni fa gli consigliò proprio di ingaggiare Luciano Spalletti. Nella lizza virtuale ci sono Italiano e Thiago Motta, new entry. Ma stavolta vuole attendere e visto sotto il punto di vista del club meglio restare in attesa: il patron è convinto che ci siano ancora margini per raggiungere un’intesa con Spalletti per andare avanti. Pur senza rinnovo. Un anno ancora, come da contratto, per continuare il ciclo. E se Lucianone avrà bisogno di sentirsi le spalle al coperto, magari De Laurentiis potrebbe anche chiarire che quel «voglio la Champions» è una frase da tifoso e non da presidente che sa che in giro ci sono colossi miliardari come Manchester City, Liverpool, Psg, Real Madrid, Barcellona, Bayern e così via”.

Factory della Comunicazione