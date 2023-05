DAZN – Spalletti lo ribadisce: “E’ tutto definito, ma lo deve dire De Laurentiis”

Luciano Spalletti, a fine gara, ai microfoni DAZN: “C’è tutto il mio Napoli stasera, c’è la qualità del gioco che ci ha contraddistinto, il dimostrare che quanto fatto non era figlio di un periodo, ma figlio del gioco. Questa squadra non ha bisogno di niente e di nessuno, è stata costruita bene dal presidente e da Giuntoli, ha qualità, ha disponibilità, è disposta al sacrificio. La mia posizione è facile, qui la gente ti sommerge di affetto, di abbracci, io ambivo a questo, volevo questo ed è la cosa più bella che mi potesse accadere. Osimhen deve fare il centravanti, deve correre e si può arrabbiare, lo so che la colpa è sempre degli allenatori, ma gli attaccanti hanno il gol nella testa, ma lui oggi era un po’ al di sotto delle sue possibilità, ha avuto l’influenza, ha fatto solo un allenamento, un giorno è andato a Roma per la patente, poi ci sono gli altri, altri che quando lui non cìera hanno tenuto il Napoli per mano. Gaetano, ha poco spazio, ma vi farò vedere la carriera che farà...A volte noi ci soffermiamo solo su alcuni, ma per esempio, il possesso palla non è vero che non serve, fa stancare l’avversario, li porta a commettere errori, come è successo oggi. Io non sto aspettando niente, è tutto definito da quella cena lì che si fece, deve dirlo De Laurentiis…tutto qui!”

