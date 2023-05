Da Canale 21, Umberto Chiariello è un fiume in piena…

E’ un fiume in piena Umberto Chiariello nel suo programma in onda su Canale 21. Nè ha un po’ per tutti: da Spalletti che non intenderebbe rinnovare per più anni, volendo rispettare solo il contratto in essere per la prossima stagione con DeLa pronto a liberarlo. Il giornalista rimarca una mancanza di chiarezza fra il presidente e l’allenatore toscano, avendo creato poi un circolo vizioso dove ognuno può dir la propria. Altro capitolo quello che vedrà la Juve essere giudicata nuovamente per le plusvalenze, aprendo un nuovo capitolo per la sua storia, mai così incerta. Per il campionato si prospetta una nuova era dove il titolo sarà più aperto, con il Napoli che potrebbe aprire un ciclo. La chiusura è per la squadra ed il suo capitano, degno rappresentante dei Campioni d’Italia.

Factory della Comunicazione

Fonte Canale 21