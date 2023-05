Pubblicato il bando dei diritti tv 2024-25, possibile una nuova configurazione delle partite

E’ tempo di decisioni importanti in materia di diritti tv per i prossimi anni, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che ne anticipa dei possibili cambiamenti. E’ stato pubblicato ieri il nuovo bando dei diritti tv del prossimo ciclo (non più triennale, ma con possibilità di investimento distribuita anche in 4 o 5 anni). Altre ipotetiche novità emerse dopo l’ufficializzazione: dal 2024-25 sarà possibile una nuova configurazione delle partite della domenica pomeriggio: non più tre gare alle 15 e una alle 18 come avviene oggi, ma due al primo pomeriggio (inizio alle 15) e le altre due a seguire (via alle 18). Uno schema base che però resta modificabile: dipenderà dalle offerte dei broadcaster, che dovranno arrivare entro le dieci del 14 giugno. In futuro, con l’accordo di Aia e Figc, potrebbero essere venduti pacchetti comprensivi di interviste agli arbitri e ascolto dell’audio Var. La nuova composizione ultra flessibile del bando prevede anche la possibilità di trasmissione delle partite in chiaro: il pacchetto 4 prevede otto partite a giornata in esclusiva a un licenziatario (con un massimo di tre gare in chiaro) e due partite a giornata a una seconda emittente che potrebbe decidere di trasmettere anche tutte le sfide in chiaro: in totale sarebbero visibili senza pay tv un totale di 79 incontri di A. Solo una delle tantissime ipotesi possibili.

