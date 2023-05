RIVIVI LIVE – Mister Spalletti: “Non cerco altre squadre, non ho clausole da pagare”

Premere f5 per aggiornare

–Non mi sento provato, sto benissimo, la fatica è sempre la stessa, perchè io penso al calcio 24 ore al giorno. Quello che sarebbe scorretto sarebbe non avere tutti i pensieri giusti a favore del Napoli. Io riparto a mille all’ ora, per il bene della squadra e dei risultati

–Io da Napoli sono stato già ripagato, poi, io ogni anno faccio l’inventario di ciò che mi gira per il cervello. Io posso parlare solo di quest’anno, dopo che lo avrà fatto il presidente

–E’ l’assieme che deve funzionare, anche se ci sono giocatori fantastici che a volte si mettono dinanzi agli altri, i risultati sono giunti per il lavoro di tutti. Io ho penalizzato qualcuno, ma anche quel qualcuno ha avuto diponibilità ed entusiasmo. Parlo di corpo d’assieme, non divido…

–Qui c’è la qualità assoluta, qui la città rimette a posto tutto, è la gente che rimette a posto tutto, c’è un amore per questi colori qui che riesce a rimodellare anche gli errori, perchè è una città particolare, questa creatività, questa particolarità della lingua, difficile ritrovare queste cose da altre parti, per questo devi andare al di là del tuo massimo. Qui bisogna avere ambizioni forti per allenare

–Bisogna migliorare sempre, continuare a vincere, dopo questo occorre vincere la Champions, per cui, io mi chiedo sempre se posso arrivare a tanto e portare a termine quanto mi prefiggo…

–Io non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho ricevuto offerte per allenare altrove, non sono in attesa di altre squadre, non dovrò pagare alcuna clausola

–Scriverei a Napoli ad ai napoletani poche parole, direi che ho dedicato a loro tutto il tempo che avevo a disposizione, ma che ho ricevuto molto più di quanto ho dato, perchè ciò che ho visto a Maradona ultimamente, io non lo dimenticherò…

–Difficile dire, senza lavorarci, dove può migliorare questa squadra, ma secondo me è una rosa importante con calciatori fantastici, lo stesso presidente ha detto che avrà grande futuro, d’altra parte ha espresso le ambizioni di vincere la Champions. Lui è quello che ha portato il Napoli a questi livelli…

–Abbiamo ancora molti stimoli, i calciatori hanno dentro disciplina ferrea. Stimolante è che a noi manca solo l’Inter da battere, poi abbiamo battuto tutti, almeno una volta. Io faccio i complimenti all’ Inter, alla Fiorentina e alla Roma per le finali raggiunte, perchè tutti noi che facciamo parte del mondo del calcio italiano ne traiamo benefici

–E’ difficile partire da ottavi e vincere, il Napoli avrà un futuro importante, perchè sono stati fatti passi corretti, è più facile lavorare adesso di quando sono arrivato. Ho fatto scrivere sulle pettorine “sarò con te”

–“Tarpare le ali” non è inerente a ciò che ci siamo detti a cena. Quello che devo fare io occorrono un paio di stivali, non occorrono le ali, non devo volare da nessuna parte. Io ho chiarito tutto quella sera della cena, è tutto definito già, ma deve parlare il presidente in merito a ciò.

Arrivano Nicola Lombardo e il tecnico azzurro

Si aspetta l’arrivo di Spalletti

Domani alle 18.00, allo stadio Maradona, Napoli/Inter. Oggi, alla viglia del match, la consueta conferenza stampa del tecnico azzurro, Luciano Spalletti. Alle 15 l’allenatore partenopeo risponderà alle domande dei giornalisti direttamente dal Konami Training Center di Castelvolturno. IlNapolionline v i terrà aggiornati in tempo reale.