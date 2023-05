“Erano così contenti al telefono”. La confessione di Fiorello su Spalletti e ADL

«Ma dicono che non resta, ma io li ho sentiti contenti al telefono, con Aurelio che ha detto: “Luciano, vedi chi ti passo” ed erano contenti». Nella più classica delle telenovelas di fine anno in casa Napoli , spunta lo showman numero uno della nostra tv, Fiorello che con questo retroscena. Perché ieri mattina, in uno dei suoi sketch ha voluto raccontare il clima di Castel Volturno e la telefonata sia con De Laurentiis che con Spalletti. «Mi ha fatto piacere l’invito di Aurelio, sarebbe stato bellissimo, un onore fare il programma al Maradona ma non è possibile anche perché lo studio non ha le ruote». Fiorello, tifoso interista, ha poi raccontato: «A Spalletti ho fatto i complimenti per lo scudetto».

In ogni caso, le insolite quinte di “Viva Rai Due!” lo show cult del 2023 che ogni mattina va in onda in diretta da via Asiago 10 resteranno al loro posto. E così anche Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e l’adorabile Ruggiero Del Vecchio. Il carrozzone non si muove per la festa dello scudetto, nonostante l’idea del patron azzurro svelata durante la presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida. «Volevo fare con Fiorello qui allo stadio, quello che lui fa la mattina a Roma ma anche il bis del programma che faceva a Sanremo. Lo so che è difficile, ma voglio provarci». Evidente, dunque, che la telefonata si avvenuta nel pomeriggio di mercoledì.

Non è la prima volta che Fiorello parla di Spalletti: da tifoso dell’Inter è successo in passato. Una volta, dopo uno 0-0 con la Juventus, paragonò Luciano a Trapattoni. «Spalletti è stato bravo a preparare la partita così, ha fatto un bel muretto. Icardi non ha toccato palla. Mi ricordo un’Inter simile, con Trapattoni in panchina, che vinse proprio grazie a una serie di risultati di misura. Ieri mi aspettavo di più, avrei preferito un 2-2 ma alla fine va bene così». E ogni volta che gli è stato chiesto qualcosa su Luciano, ha avuto sempre parole di elogio: «Spalletti? È un allenatore che non si discute, si ama».

De Laurentiis e Fiorello si conoscono da anni: il presidente del Napoli si è prestato nel 2017, in una puntata di “Edicola Fiore” a un divertente De Laurentiis vs.De Laurentiis con Fiorello, che della sua imitazione ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Anche quella volta aveva in programma un progetto: «Vorrei scritturarti per un film ha detto tra le altre cose De Laurentiis al conduttore affidiamo la regia a Gabriele Muccino». De Laurentiis proverà, in ogni caso, a coinvolgere Fiorello in qualche altra iniziativa legata allo scudetto. In ogni caso, il Napoli ha invitato allo stadio per la gara di domani proprio lo showman siciliano – c’è proprio l’Inter ospite al Maradona – ma ancora una volta Fiorello ha preferito rinunciare. La sua imitazione del patron azzurro è uno dei cavalli di battaglia: non è escluso che De Laurentiis possa essere ospite di una puntata di “Viva Rai Due!” la prossima settimana.