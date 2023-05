Vendemiale, Il Fatto Quotidiano: “Dalla Lega Serie A hanno deciso di provarle tutte sul bando TV”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Lorenzo Vendemiale, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Dalla Lega Serie A hanno deciso di provarle tutte sul bando TV. È da mesi che si ragiona su una soluzione, c’è di tutto e di più in ballo. È ancora presto per dire come finirà, lo deciderà il mercato, ma sicuramente ci sono delle soluzioni interessanti. Come funziona il bando? Ci sono 8 pacchetti differenti, ognuno di questi è declinabile su 3-4-5 anni. C’è la coesclusiva totale: 10 match tutti su DAZN e SKY, una soluzione che piace a tifosi e autorità. Sarebbe una concorrenza difficile, SKY ha già tutta la Champions, quindi chi si abbona a DAZN? Quest’opzione fa i conti senza l’oste. L’ipotesi più intrigante è 9 su DAZN e 9 su SKY e una in chiaro. Sulla gara in chiaro, però, c’è un equivoco: il bando dice ‘come vuole il broadcaster’. Il più curioso e assurdo proposto è 5 partite a testa, ogni giornata e 5 giornate all’anno tutte su un’unica piattaforma. È stata pensata per aziende tipo Amazon, ma ci credo poco. Dovendo mettere una fiche, direi sulla 6+3+1: 9 partite su DAZN, 3 partite su SKY in coesclusiva e la gara del sabato sera su un’altra emittente. Ipotesi canale Lega? Esiste, è il piano C, ma i presidenti di Serie A non hanno coraggio. Il vero problema non è tanto la qualità del prodotto, le disdette, la penalizzazione della Juventus, ma il mercato in sé che ha solo due player interessati, di cui SKY interessato a metà perché ha già la Champions. Nonostante le premesse siano pessime, secondo me, tutto sommato, con le formule studiate potrebbero farcela ad arrivare intorno a 1 miliardo”.

