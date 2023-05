Paganin, Mediaset: “Luciano è riuscito a costruire una mentalità vincente in un progetto con il sigillo straordinario del tricolore”

Massimo Paganin, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Per Spalletti è più facile lasciare Napoli con l’eredità dello Scudetto o provare a continuare in azzurro?

“Mi viene in mente l’impresa di Ranieri al Leicester, con l’eccezionale successo in Premier. Luciano è riuscito a costruire una mentalità vincente in un progetto giunto ormai ai due anni e con il sigillo straordinario del tricolore. Credo che sarà fondamentale trovare un punto d’incontro con la società e poter avere delle garanzie sulla competitività della squadra. È un aspetto fondamentale, anche se non escludo la tentazione di provare a mettersi in gioco in quelle che potrebbero essere nuove esperienze. Il percorso di crescita dovrà continuare identificandosi nell’affermazione costante proprio in Europa. Andranno valutati diversi fattori e Spalletti avrà tutto il tempo per poter riflettere a riguardo. Se fossi in lui rimarrei in azzurro, nonostante aprire un ciclo a Napoli non sia assolutamente facile”