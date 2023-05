Lucchesi: “Non c’entrano le motivazioni, Spalletti è carico a pallettoni”

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro: «Questi impasse sul rinnovo di Spalletti dispiace perchè toglie un po’ di entusiasmo a Napoli, se ci sono problemini anche se si ricompongono qualche ruggine resta sempre, anche se sono piccole macchie qualche ombra lasciano. Magari si ricomporranno le cose ma si poteva evitare, la cosa più importante è l’aspetto strategico e progettuale e non economico. Questo fa capire che una squadra come il Napoli che ha vinto il campionato da due mesi, arrivare a maggio inoltrato con le questioni direttore sportivo e allenatore già risolte sarebbe stato meglio e invece così è un peccato. In ogni caso tra presidente e allenatore non è obbligatorio che ci siano rapporti idilliaci per lavorare bene. Posso escludere che Spalletti non abbia più motivazioni per andare avanti, nei messaggi che ci siamo scambiati ha utilizzato aggettivi che non posso ripetere, ma lui è carico a pallettoni. Spalletti è molto intelligente ma è un po’ permaloso. Io penso che lui abbia voglia di condividere i progetti, ma è un pensiero mio. E, in ogni caso, anche a costo di rompere, a mio modo di vedere la questione va risolta prima possibile, per pianificare poi bene il futuro e sfruttare il vantaggio operativo dovuto dallo scudetto già vinto, sfruttando anche lo status di campione d’Italia, che può essere determinante per convincere i calciatori. Penso che De Laurentiis abbia comunque le doti per ricomporre la cosa e raddirizzare la situazione e credo che sarà così. Guler? E’ dei talenti più grandi del calcio mondiale, fa bene il Napoli a seguirlo, anche se 50 milioni per lui, come dicono in Turchia, mi sembrano un po’ troppi»

