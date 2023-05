“Accardi è bravissimo, dovesse andare via Giuntoli, sarei super felice se arrivasse lui”, ne parla il ds Foschi

Rino Foschi, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Spalletti? Faccio fatica a capire, De Laurentiis è entrato in un mondo particolare, un uomo intelligentissimo che ha raggiunto un risultato forse inaspettato, Spalletti ha vinto il suo primo scudetto, bisognerà eventualmente parlarne, Spalletti avrà fatto richieste tecniche al suo presidente. Napoli poi è il massimo per fare calcio. Se fossi il presidente del Napoli, comunque, non lascerei mai andare via Giuntoli, Accardi è bravissimo, è come un figlio per me. Quindi dovesse andare via Cristiano, sarei super felice se arrivasse lui. In definitiva, comunque, Giuntoli per me potrebbe andare via, e Spalletti potrebbe restare. Dove migliorare il Napoli? Nelle seconde linee, quest’anno è stato azzeccato tutto, ora c’è bisogno di sostituire eventualmente qualcuno in partenza, perché a certe cifre non puoi dire no, però sono certo che farà grandi cose anche il prossimo anno”.

