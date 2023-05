Marchetti, Sky: “Se dovessi scommettere direi che Giuntoli e Spalletti il prossimo anno non saranno nel Napoli”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Sicuramente Giuntoli è uno dei più ricercati sia in Italia che in Europa; sicuramente sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di considerare chiuso il suo ciclo a Napoli; sicuramente c’è un dialogo in corso con il Napoli, con De Laurentiis per capire. Se dovessi scommettere direi che Giuntoli il prossimo anno non sarà il Ds del Napoli anche se la certezza non c’è ancora. Per quanto riguarda Spalletti, io non so se c’è una questione legata a garanzie che la società possa offrire. Io credo che la questione sia relativa allo sviluppo di questo progetto, cioè come intendi arrivarci ad essere competitivo, che tipo di situazione si verrà a creare con o senza il direttore sportivo. Credo che Spalletti ed il presidente dovranno ancora vedersi, anche più di una volta. Essendo Spalletti molto sincero gli credo quando dice di non scrivere che abbiamo risolto e che rimango sicuramente. Se anche in questo caso dovessi scommettere, lo farei su uno Spalletti ancora lontano da De Laurentiis ma con un trend di riavvicinamento”.

Factory della Comunicazione