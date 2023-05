La Marca: “Per la Juve, Giuntoli come Marotta, gestione oculata”

Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì in prima serata su Sportitalia.

De Ketelaere emblema del fallimento di mercato del Milan? “Il Milan ha speso ben 32 milioni di euro dei 45 a disposizione per garantirsi per De Ketelaere. Il belga è un calciatore sicuramente promettente, ma il problema risiede proprio nel fatto che il nostro calcio non può permettersi un esborso simile per giocatori che non possono offrire garanzie. Anche il passaggio di proprietà, inoltre, è stato un fattore che ha inciso nelle strategie di mercato. Il Milan, in quei mesi, trattava giocatori come Botman e Kolo Muani. Il mancato arrivo del francese, a cui venne preferito Origi, è forse una sliding door del mercato rossonero. L’attaccante dell’Eintracht avrebbe potuto rivelarsi giocatore ben più funzionale all’economia di gioco di Pioli”

L’arrivo di Giuntoli potrà significare rifondazione per la Juventus? “Il centrocampo della migliore Juventus degli ultimi anni è targata Marotta, Ricordiamo Pirlo e Pogba a parametro zero ed i soli dodici milioni di Vidal. Il tutto con un tetto ingaggi sicuramente sostenibile. La Juventus, con Giuntoli, potrà tornare ad una gestione oculata che con Marotta era stata un punto di forza. L’arrivo del direttore attualmente al Napoli è sintomo di rifondazione e di volontà di resettare quanto accaduto negli ultimi anni”

C’è una data da cerchiare in rosso per gli ultimi sviluppi processuali che coinvolgo il club bianconero? “La data da aspettare è il 22 maggio. L’impianto accusatorio è stato confermato dal Collegio di garanzia. Si valuterà la responsabilità dei dirigenti senza delega. Il concetto di base, inoltre, è che la penalizzazione dovrà essere afflittiva. Non è importante quanti saranno i punti di penalità, ma che essi portino la Juventus a perdere posti in classifica”

