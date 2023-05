Il Napoli mette gli occhi su Cavani junior, che vestirà la maglia azzurra come il papà

«Fin dove possibile abbiamo sempre cercato di evitare di pubblicizzare la cosa per ovvi motivi – racconta il suo allenatore – Lucas però non ha mai sofferto il peso del suo cognome: ha un carattere d’oro e si vede che è felice quando gioca. Dal punto di vista delle movenze non posso negare che la somiglianza con il papà è impressionante: ha una corsa elegante e stilosa». Non è la prima volta che Vettosi ha avuto a che fare con figli d’arte. Da Koulibaly ad Insigne, passando per Ghoulam, Ospina e Maksimovic tutti «figli d’arte». E si racconta anche di una volta in cui KK ed Ospina scesero in campo per completare le squadre…