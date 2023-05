El Pampa Sosa: “Spalletti ha fronteggiato le assenze, Pioli no”

Roberto El Pampa Sosa, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì in prima serata su Sportitalia.

Milan fuori anche dalla Champions e che ha deluso soprattutto nel gioco quest’anno? “Pioli, quest’anno, ha fatto fatica. Nelle competizioni che contavano come il campionato e la Champions, al di là del successo contro il Napoli, l’allenatore non ha mostrato di saper gestire al meglio le assenze. È una problematica che ha dovuto fronteggiare anche Spalletti, ma che la squadra è riuscita ad affrontare al meglio potendo contare proprio sull’identità di gioco. Fattore che, invece, in casa Milan non può dirsi una costante”

Gli acquisti di questa estate fattore ulteriore dell’insuccesso rossonero? “Non si può dire sia stata una campagna acquisti eccellente. Pobega, Origi e De Ketelaere non hanno convinto. Quest’anno non hanno dimostrato di essere all’altezza, ed il Milan oggi rischia di essere fuori da tutto. È un rischio concreto e che potrebbe privare il club di un sostegno finanziario fondamentale. Un rischio che, invece, non correranno Inter e Napoli. D’altronde, il calcio è fatto di momenti, ed il Napoli è stato bravo a proseguire nel suo miglior momento per ben sette mesi, pagando la sfortuna e, diciamolo, gli arbitri, nel momento decisivo. L’Inter, dal suo canto, ha saputo gestire in modo eccellente quel che era la fase decisiva della stagione, grazie ad un approccio ottimale nella doppia sfida contro i rossoneri ed alla capacità del tecnico di saper preservare i migliori calciatori della rosa per le gare determinanti”

Roma di Mourinho probabilmente sulle gambe in questa parte finale di campionato? “I giocatori della Roma, quando finiranno la stagione, al primo bagno che faranno si strapperanno (ride n.d.r). È chiaramente una battuta per aiutare a capire quanti i giallorossi, ormai, siano giunti al limite emotivo ed emozionale. I giocatori riescono ad andare avanti grazie ad un Mourinho tornato il top player della comunicazione”

