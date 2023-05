Ricapitolando…Il prossimo ritiro in Val di Sole

Nessuna domanda sul calcio, così il diktat presidenziale di Aurelio De Laurentiis. Così ha inizio la conferenza stampa di presentazione del ritiro che parte un po’ in ritardo sulla tabella di marcia per il lieve ritardo dello stesso presidente. Dopo un breve intermezzo simpatico telefonico di ADL, inizia la vera conferenza stampa con la presenza di, oltre lo stesso numero uno della società e della figlia Valentina, Roberto Failoni (assessore al turismo del Trentino), Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing), Luciano Rizzi (presidente Apt Val di Sole), Gianni Battagliola (presidente albergatori del Trentino), Andrea Lazzaroni (sindaco di Dimaro Folgarida), e come esponente della squadra, Alex Meret. L’inizio parte con l’elogio della figlia Valentina, intenta a studiare nuove soluzioni più idonee per affrontare l’enorme afflusso dei tifosi partenopei, celebrando anche in ritiro il traguardo raggiunto. I vari interventi sono intervallati da brevi filmati che raccontano la squadra, il Trentino e le sue bellezze. Stabilite le date: dal 14 al 25 luglio, per il ritiro numero 12 nella Val di Sole per i neo Campioni d’Italia, che vedrà i partenopei di scena in Trentino non solo quest’anno ma per ben altri 3 anni. La conferenza stampa scivola via con varie domande di routine, fin quando una provocazione, travestita da domanda, chiede al presidente partenopeo chi poter mettere sui cartelloni pubblicitari del ritiro in Trentino. La risposta è da Campione d’Italia, in quanto la società azzurra potrebbe anche non usufruire di alcun giocatore o tecnico, essendo cresciuto il brand Napoli, a livello internazionale. In chiusura la domanda finale sulla cena di venerdì scorso, dove DeLa, fornisce la sua versione in modo sereno e cordiale, ribandendo che la giornata della premiazione avverrà il 4 giugno alle ore 19:00, celebrando con la festa finale il terzo Scudetto napoletano, con alcune celebrazioni già ufficiali e qualcun altra ancora da stabilire. Brindisi finale per il ritiro dei record.

Factory della Comunicazione

Da Kiss Kiss Napoli