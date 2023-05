CdS – De Laurentiis non accetta le dimissioni di Giuntoli, e per il momento alza barriere

Si prospetta come il tormentone di questa prima parte di mercato calcistico, e non parliamo di calciatori, bensì del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, e della sua volontà di lasciare il Napoli. De Laurentiis, come scrive oggi il Corriere dello Sport, non ha nessuna intenzione di lasciarlo libero, in quanto il dirigente ha ancora un anno di contratto con lui. “La questione è nota: il ds flirta con la Juve ma ha anche un contratto con il Napoli fino al 2024, e DeLa non ha alcuna intenzione di liberarlo. Non accetta le dimissioni e per il momento alza barriere. Un muro alto contro il quale, fino a nuovo ordine, oltre all’architetto dello scudetto continuerà a sbattere anche il mercato azzurro. Teoricamente non è cambiato nulla, perché niente di ufficiale c’è, ma praticamente anche i sassi conoscono la storia: e giocoforza, con il direttore sportivo in bilico e l’allenatore pure non è mica possibile definire le strategie per il futuro. Ci sono le bozze, però, quelle si. E sono di un certo livello e grandi prospettive: Giorgio Scalvini e Davide Frattesi, 19 e 23 anni di talento, vanno bene per tutte le stagioni. Cioè le scrivanie”

