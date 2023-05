Basket d’oltre oceano. Come procedono i playoff NBA

Factory della Comunicazione

Sono già iniziate le finali di Conference, che vedranno i Denver Nuggets sfidare i Los Angeles Lakers per la Western e i Miami Heat affrontare i Boston Celtics per la Eastern. Già finita invece la stagione di Fontecchio, che con i suoi Utah Jazz non è riuscito a qualificarsi neanche al turno di qualificazione per i playoff.

I migliori siti scommesse puntano tutto sui Celtics per il mercato Vincente Eastern Conference, bancando il team di Boston a 1.23 per la vittoria finale contro Miami Heat, pagato a 4.00 volte la puntata. Il Risultato Esatto più probabile della serie secondo gli esperti di scommesse basket NBA è di 4-1 (3.00), seguito da 4-2 (4.50), 4-3 e 4-0 (5.00). Dunque, una vittoria netta per i biancoverdi di coach Mazzulla, che arrivano in finale di conference superando prima gli Atlanta Hawks al primo turno per 4-2 e poi i Philadelphia 76ers in semifinale con un 4-3 molto combattuto.

Per quanto riguarda il mercato Vincente Western Conference, invece, sono i Nuggets ad essere favoriti contro i Lakers, con una quota di 1.40 rispetto ai 3.00 dei lacustri. Per la franchigia di Denver sarebbe il primo titolo di conference dalla fondazione nel 1967, così come sarebbe la prima volta se dovessero vincere il titolo NBA. Le possibilità ci sono, anche se i principali bookmakers vedono i Celtics favoriti per l’anello 2022-23 con la quota di 2.10, seguiti proprio dai Nuggets a 2.62, dai Lakers a 5.75 e dai Miami Heat a 15.00.

Nuggets che si aggiudicano gara 1 vincendo 132-126 in una partita che ha riservato non poche emozioni: avanti per buona parte del match, arrivando anche al parziale di +21, nell’ultima frazione di gioco hanno subito la pesante rimonta dei Lakers, capaci di accorciare fino a –3 salvo poi cedere all’attacco stellare di Denver. Nikola Jokic assoluto protagonista di serata, con 34 punti, 21 rimbalzi e 14 assist dei quali la maggior parte conquistati nel primo quarto.

Non solo Jokic, ovviamente, ma intorno a lui hanno agito gli ottimi Jamal Murray (31/5/5 con 12/20 al tiro, 4/7 da tre e 3/3 ai liberi), Kentavious Caldwell-Pope (21/2/3 con 9/17 al tiro), Michael Porter (15/10/2) e Bruce Brown (16/3/2). Nulla possono i 40 punti, 10 rimbalzi e 3 assist di Anthony Davis per i suoi Lakers, così come i 26 punti, 12 rimbalzi e 9 assist di LeBron James.

Siamo certi che l’esperienza della coppia James-Davis saprà riportare in equilibrio la sfida più avvincente di questo finale di stagione, provocando non pochi grattacapi al miglior giocatore della lega. C’è da dire, però, che i Nuggets arrivano con la freschezza dovuta dall’agevole primo turno, vinto 4-1 contro Minnesota, e il 4-2 delle semifinali contro Phoenix Suns.

Lakers che arrivano in finale di conference superando prima i Memphis Grizzlies per 4-2 e poi Golden State Warriors in semifinale, ancora con un 4-2. King James, a 38 anni, ha ancora voglia di vincere, e già con il successo su Golden State è diventato il giocatore con più serie playoff vinte nella storia dell’NBA con 41 su 53 (77,4%) superando Fisher (40 su 51), Horry (39 su 48), Abdul-Jabbar (37 su 49) e molti altri.

Si andrà avanti, se necessario, fino al 28 maggio con le semifinali per poi assistere, finalmente, alle NBA Finals 2023 in programma dal 1° al 18 giugno.