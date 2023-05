Scotto, Il Roma: “Kim? Per ora non ha voluto rinnovare, nè togliere la clausola”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Ottochannel, alla trasmissione La Domenica Azzurra. «Giuntoli via, ma è giusto utilizzare sempre il condizionale, Giuntoli deve liberarsi dal Napoli, avrebbe già approcciato col presidente sulle intenzioni, abbiamo conferme della volontà di andare via. Ci sarebbe la tentazione Juve, c’è la voglia per lui di fare un salto di qualità. Alla Juve avrebbe carta bianca, sarebbe stimolato dal fatto di ricostruire da zero, paradossalmente una società ridimensionata per lui sarebbe una sorta di terreno fertile per progettare, come ha fatto con il Napoli mettendo mattoncino dopo mattoncino per poi tornare alla vittoria. Kim? Per ora non ha voluto rinnovare e nè togliere la clausola, perchè dall’entourage è arrivato un netto no. Se non dovessero arrivare offerte concrete nella finestra della clausola magari tornerebbe d’attualità il rinnovo del contratto. La preoccupazione è ai massimi livelli perchè in Inghilterra piace anche se pure lì c’è un minimo di spending rewiev. Per Osimhen la situazione è diversa, per ora è arrivato un “no, grazie” per il prolungamento del contratto che arriva al 2025. Victor sarebbe però propenso a valutare prima una sua eventuale conferma con il Napoli, visto che ha finalmente disputato una stagione senza grossi infortuni, e poi eventualmente valutare offerte, conscio che la valutazione del suo cartellino è molto alta, a tre zeri».

