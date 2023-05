Ritiro Dimaro – Domani la presentazione a Castel Volturno

La stagione volge al termine e per il Napoli non poteva finire nel modo migliore, col terzo scudetto cucito sulla maglia. Dopo l’ultima di campionato il Napoli partirà per un mini tournée in Corea e poi, a luglio, in ritiro, il primo dei due in programma, a Dimaro. Dolomiti da scudetto. Il primo dei due ritiri estivi del Napoli, come ormai consolidata tradizione dal 2020, andrà in scena anche quest’anno a Dimaro Folgarida: dal 14 al 25 luglio. Rapporto solidissimo, quello tra la comunità azzurra e la Val di Sole. Anzi, un amore vero giunto ormai al dodicesimo atto che sarà presentato domani alle 12.30 nella sala conferenze del centro sportivo di Castel Volturno dal presidente De Laurentiis e dalle istituzioni trentine. Però senza Spalletti: a meno che, pur non essendo nell’elenco delle autorità annunciate, alla fine non spunti anche lui. La presenza del Napoli in Trentino, invece, è una costante. Da record: quello che comincerà il 14 luglio sarà il dodicesimo ritiro a Dimaro. Dal 2011 ai giorni nostri, fermo restando la pausa del 2020 obbligata dalle restrizioni della pandemia. Domani, dicevamo, alla presentazione in programma a casa azzurri interverranno oltre a DeLa anche Roberto Failoni (assessore al Turismo del Trentino); Maurizio Rossini (ceo Trentino Marketing); Luciano Rizzi (presidente Apt Val di Sole); e Andrea Lazzaroni (sindaco di Dimaro Folgarida). Nei prossimi giorni sono in programma una serie di sopralluoghi. Una delle novità più interessanti, per quel che riguarda la preparazione della squadra, è la realizzazione di una palestra ai bordi del campo dello stadio di Carciato, messa a disposizione dal Comune.

Factory della Comunicazione

Fonte CdS