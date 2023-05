Ritiro da Record per i Campioni d’Italia

Domani, il Napoli presenterà con una conferenza stampa da Castel Volturno, dove è annunciata la presenza di Aurelio De Laurentiis, il ritiro da record, quello numero 12 in Val di Sole, dal 14 al 25 luglio. Un ritiro che si preannuncia da sold out, con presenze di gran lunga superiori anche alla terza stagione dell’epoca Sarri. Si prevede un boom di tifosi per i campioni d’Italia che si riverseranno nella cittadina ormai famosa di Dimaro-Folgarida, con benefici anche per le località vicine come Caldes, Monclassico e Mezzana. Quest’oggi una delegazione di dirigenti partenopei guidati da Valentina De Laurentiis, ormai nuovo responsabile marketing, incontrerà la prefettura di Trento per attenzionare alcune criticità. La piccola piazza Madonna della Pace non è in grado di poter ospitare un volume così alto di tifosi, occorre perciò individuare un altro luogo per gli eventi collaterali, in grado di poter assicurare adeguate vie di fuga. Inoltre, il Napoli chiederà di realizzare una nuova tribuna da 500 posti per poter assecondare le richieste dei tifosi, intenzionati a supportare la squadra di Spalletti fin dal ritiro, cancellando le tensioni manifestatesi nell’ultimo.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino