Il Mattino – Spalletti-ADL, avanti a carte coperte: il mister tentenna dopo l’offerta di rinnovo

«Resta con noi», urlano ovunque vada. I tifosi stanno dando finalmente corpo alla paura che serpeggia da settimane. E che non è andata certo via dopo il rendez-vous di venerdì sera. Anzi. Lui, Spalletti, non fa che salutare con la mano, ringraziare, sorridere, fare selfie. Ma è chiaro che per capire quello che, forse, ancora neppure lui sa, bisognerà attendere quello che succederà da oggi in poi. Serve un altro confronto con la società, un vertice vero e proprio, e non a base di vino e ostriche.

Spalletti, è evidente, ha preso tempo: sono stati due anni dispendiosi e ha chiesto di parlare del suo futuro a stagione finita, a bocce ferme. Certo, sostiene e teme, che possa essere assai difficile fare meglio di quest’anno. E bisogna anche capire se ha la forza per andare avanti. Per Lucianone non è una questione di denaro ed è vero.

Ma, nel caso in cui l’allenatore decidesse di restare, il tema del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 potrebbe essere discusso: la società proporrà un prolungamento di un altro anno e un aumento sensibile, almeno del trenta per cento, dell’ingaggio attuale, che si assesta sui 2,7 milioni stagionali, premi esclusi. Ma Spalletti tentenna. E questo non è un buon segnale. Ieri lui e De Laurentiis erano distanti poche centinaia di metri: uno all’assemblea di Lega, all’hotel Gallia a Milano, l’altro a godersi la famiglia nell’appartamento del Bosco Verticale.

Però pare chiaro che lui del suo futuro vorrà parlare solo dopo Napoli -Sampdoria, ultimo atto della stagione. Non gli piace l’idea che la squadra possa pensare di avere in panchina uno che andrà via. Perché altre figuracce come quella di Monza farebbe fatica a mandare giù. E lo dirà anche oggi, alla ripresa degli allenamenti in vista di una gara che a lui sta particolarmente a cuore, quella con l’Inter.

I DUBBI

Spalletti vive da sette mesi quasi in clausura a Castel Volturno. Una scelta legata alla sua convinzione di dover dare davvero tutto se stesso, ogni secondo, per il Napoli. Dal primo minuto dopo la sveglia all’ultimo prima di andare a dormire. Una vita da eremita, quasi, dopo aver abbandonato l’hotel Britannique, dove la società aveva messo a disposizione una suite. Una scelta che nasconde davvero la sua incredibile passione: lo scudetto è merito della sua totale dedizione a questo obiettivo. Ma può andare avanti così ancora un altro anno, rintanato nel centro tecnico, con pochi confort? Non è facile capire quando Luciano uscirà allo scoperto e che piega prenderà questa faccenda che è un rebus. De Laurentiis anche è assai combattuto: vero che ha un anno di contratto e ha fatto scattare la clausola unilaterale, ma ricorda anche gli altri due precedenti in cui ha puntato i piedi, ovvero con Benitez e Ancelotti. E poi c’è un altro aspetto che per un gentleman come il patron azzurro ha il suo peso: la riconoscenza per il titolo conquistato.

Troppi arzigogolati messaggi ha spedito in questi giorni Spalletti, destinati a orecchie evidentemente in grado di intendere. Spalletti a De Laurentiis piace tantissimo e motivi di tensione sono stati rari, anche perché nell’ultimo anno non si sono praticamente mai incontrati. A parte la cena per festeggiare lo scudetto dell’altra sera. È ormai chiaro che il vero incontro della verità deve ancora avvenire. La difficoltà azzurra è nel trovare un’alternativa all’altezza mentre Spalletti ha la grande tentazione di tuffarsi in una strepitosa avventura in Premier dove i tecnici italiani vanno sempre molto alla moda e dove qualche sirena inizia ad arrivare. Se la sua volontà è quella di restare, al di là del contratto, deve Spalletti mandare un messaggio diverso. La sensazione è che però il tempo che passa, con l’enormità di sibilanti voci a strisciare, non sia di buon auspicio.

I PROGETTI