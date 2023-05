Durante ( Ag Fifa ): “L’Inter ha la rosa migliore del campionato, ma come qualità è stata inferiore al Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa ed esperto di calciomercato sudamericano:

L’Inter ha dimostrato di avere la rosa più forte del campionato e di essere una squadra da partita secca?

“Basta avere un minimo di conoscenze calcistiche per constatare che l’Inter abbia la rosa più forte del campionato. Per il resto, va considerata la tendenza di alcuni uomini per le maratone o, come nel caso dei nerazzurri, per i quattrocento metri. È ciò che l’Inter ha nel DNA, e ciò si sposa al meglio con le caratteristiche del proprio tecnico. L’Inter è così ed anche il tecnico è così, è la storia del club e del suo allenatore. La rosa di Inzaghi è la migliore, a livello qualitativo, del campionato, e quest’anno ha pagato l’assenza di altri fattori e qualità importanti dimostrate invece dal Napoli e dal Milan nella passata stagione”.

Uno dei difetti dell’Inter, quest’anno, può essere individuato nella rigidità sul consueto 3-5-2?

“Quando mi si fanno i numeri… Non sono i numeri che fanno la differenza, ma le qualità tecniche e, soprattutto, morali dei calciatori. Il Milan, lo scorso anno, non era certo la squadra favorita per il titolo, così come gli azzurri in questa stagione. La terza o quarta rosa del campionato che ha saputo sovvertire i pronostici proprio facendo leva sulle qualità poc’anzi citate. Chi riesce ad andare oltre i propri limiti merita un elogio ed attenzione particolare. I numeri sono soltanto materiale giornalistico”.

Spalletti miglior allenatore della Serie A?

“Quest’anno è stato il migliore ma Spalletti non può dirsi il migliore in assoluto. I tecnici vanno giudicati in base al curriculum, ed in tal senso non credo ci siano dubbi su Mourinho… Anche i successi raggiunti da Allegri parlano da sé. Un tecnico può piacere o meno, anche nell’espressione di calcio della propria squadra, ma i risultati sono innegabili”.

Quanto potrà pesare l’addio di Giuntoli al Napoli?

“Peserà sicuramente ma ciò che penso è che il sistema direttivo, nel Napoli, l’assenza o la presenza di singoli uomini non sia così determinante. Nel club partenopeo c’è una figura che guida la società ed è individuabile nel presidente, ed un ruolo decisivo è giocato da Mantovani e Micheli, capi scout fondamentali per il club azzurro. Il direttore sportivo, dunque, non è così fondamentale come si crede nel club azzurro. È soltanto il pezzo di un mosaico”.