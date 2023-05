Festa “ufficiale”, data ancora incerta: potrebbe essere il 3 giugno

Maxischermi, diretta tv, Ztl, per la festa scudetto “ufficiale” del Napoli, ancora al vaglio diverse ipotesi. In realtà la prima cosa da stabilire dovrebbe essere la data. Dovrebbe quindi “ricadere” il 4 giugno, ma non pare sia detto. La Repubblica scrive:

Factory della Comunicazione

“In teoria la festa dovrebbe essere messa su per il 4 giugno al termine dell’ultimo match casalingo. Ma il patron azzurro vorrebbe anticipare partita e festeggiamenti: si è parlato del 2 giugno, ma questa ipotesi sembra difficilmente percorribile in quanto in quella data in piazza del Plebiscito ci sarà il concerto a pagamento del cantante Gigi D’Alessio. E piazza del Plebiscito è una di quelle indicate come luogo dove celebrare la cavalcata trionfale della squadra di Spalletti. Se non sarà possibile portare artisti nelle piazze, si sta studiando la possibilità di installare maxischermi collegati con lo show che invece andrebbe in scena allo stadio Maradona subito dopo il triplice fischio finale di un match anticipato a sabato 3 giugno”.