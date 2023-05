Festa scudetto – Ztl, maxischermi, diretta: al momento ipotesi

Dove, come, quando? Sulla festa “ufficiale” del Napoli ancora troppe ipotesi ed incertezze. Si torna a parlare dell’ipotesi maxischermi in piazza per l’ultima al Maradona. Ne scrivono sia Repubblica Napoli che il Corriere del Mezzogiorno. Il Sindaco Gaetano Manfredi, ha chiamato il presidente De Laurentiis per coordinarsi: “Diverse le ipotesi su cui si discute e a cui si lavora che potrebbero essere oggetto di un incontro tra Manfredi e De Laurentiis nella giornata di mercoledì, dai maxischermi nelle piazze alla ZTL. L’intenzione confermata da Manfredi è di allestire palchi in alcune piazze della città e in alcuni Comuni dell’area metropolitana, si ragiona sul budget. De Laurentiis, dal canto suo, vorrebbe la diretta tv per l’evento, magari sulle reti Rai. In tal senso, però, certezze ancora non ce ne sono”.

Factory della Comunicazione

Su Repubblica: “Il Comune si è impegnato ad aiutare economicamente il club, ma solo per l’allestimento dei palchi, non per organizzare la festa cosa che sarebbe ad appannaggio esclusivo del presidente azzurro. Anche la giunta regionale di Vincenzo De Luca sarebbe pronta a stanziare un finanziamento di circa un milione, lo stesso che metterebbe il Comune”.