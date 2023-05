SERIE A – Sampdoria-Empoli: un goal per tempo, ma gli ospiti trovano il pareggio nel finale

SERIE A – Ecco il commento della partita tra Sampdoria ed Empoli, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Partita giocata allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, ed arbitrata da E. Feliciani.

PRIMO TEMPO

Manolo Gabbiadini gira la palla a Alessandro Zanoli (Sampdoria), al 13′ che non riesce a calciare con decisione all’interno dell’area. Palla alta sopra la traversa. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Empoli. Preciso passaggio in area ricevuto da Liam Henderson (Empoli), al 23′, che con rapidità calcia in porta. Il tiro manca un po’ di precisione e termina appena alto sopra la traversa. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Sampdoria.

Tommaso Baldanzi (Empoli), al 26′, è infuriato con sé stesso per aver sciupato una ghiotta occasione da gol nell’area piccola. Ha spedito il suo tiro a pochi centimetri dal palo sinistro. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Sampdoria. GOAL!!!! Alessandro Zanoli (Sampdoria), al 34′, raggiunge un cross preciso in area di Fabio Quagliarella e con grande destrezza calcia in rete sulla sinistra. Dopo tre minuti l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Manolo Gabbiadini (Sampdoria), al 52′, ci prova con una punizione da distanza interessante. Il tiro indirizzato basso a destra viene però respinto con un bell’intervento da Guglielmo Vicario. Corner in favore di Sampdoria. Diversi gli uomini mandati in area a saltare. Manolo Gabbiadini (Sampdoria), al 76′, aggancia il pallone arrivato dal piazzato e calcia da circa gli undici metri. Il tiro indirizzato all’angolino basso di sinistra è respinto da un ottimo Guglielmo Vicario. Girandola di cambi da entrambe le formazioni. GOAL!!!! Tyronne Ebuehi libera con un gran filtrante Roberto Piccoli (Empoli), al 93′, che si coordina per il tiro e piazza il pallone all’angolino basso di destra. Dopo 5′ minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita con un pareggio.

A cura di Antonio Pisciotta