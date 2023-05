Per il post Kim, il Napoli sta guardando calciatori di un livello importante

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: “Credo che ormai sia difficile vedere Kim ancora al Napoli. Se il calciatore ha preso già degli impegni con chi di dovere, trattenerlo sarebbe improbabile. Non mi sorprenderebbe però una sua scelta di cuore e di rispetto verso gli azzurri, quest’anno ha dimostrato grande passione e attaccamento. Sostituirlo? Non sarà facile, ma il Napoli starà già seguendo calciatori di livello importanti. Pensando a come è stato accolto, ora fa sorridere come la piazza sia dispiaciuta dopo lo scetticismo dei primi tempi. Il Napoli per migliorare dopo questo Scudetto deve toccare la propria rosa il meno possibile. Ha il dovere di cercare poi top giovani, di livello importante, per colmare le minime deficienze che ci sono nella rosa. Quali? Il regista, il terzino destro e l’ala sinistra, dove mancano degli alter-ego di livello ai titolari che già ci sono. Ripartire da Spalletti poi sarebbe la base per questo Napoli. E’ il vero artefice del successo azzurro, con un lavoro sul campo che è stato fondamentale. L’addio di Giuntoli e l’arrivo di Accardi? Giuntoli è stato otto anni a Napoli e bisogna solo fargli i complimenti, ma era arrivato il momento di salutarsi. Il Napoli punterà su un giovane ed è giusto che abbia il tempo di crescere e fare bene come ha fatto Giuntoli. Progetto Napoli? Mero buon senso, non c’è nessun progetto o chissà cosa. Il Napoli è una società virtuosa che sa muoversi con acume, quindi non è stato scoperto nulla. Fa solo della sana programmazione, cose che molti top club non fanno”.

Fonte: Radio Punto Nuovo