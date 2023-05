Monza-Napoli, l’analisi semplice di Spalletti: “Se sei un professionista non puoi demotivarti”

Il Napoli è stato battuto ieri all’U-Power dal Monza per due reti a zero, dopo una gara che gli azzurri hanno giocato decisamente al di sotto delle loro capacità. Sicuramente mister Spalletti non si è sottratto alle sue responsabilità, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Con la Fiorentina, l’entusiasmo non s’era spento, non ancora, mentre a Monza, a dieci giorni dalla conquista dello scudetto, il Napoli si è lasciato andare, ha perso le coordinate e non le ha più ritrovate , per un’analisi che è semplice-semplice e alla quale Spalletti non si sottrae. «Facile: non puoi cambiare la tua impostazione, se sei un professionista non puoi demotivarti, altrimenti vuol dire che hai dei limiti. L’atteggiamento nostro è sempre stato lo stesso e comunque io dei ragazzi mi fido, abbiamo sbagliato troppi palloni e al Monza queste concessioni non si possono fare. Loro sono stati più bravi di noi. Ma io non devo certo valutare il Napoli per una sconfitta».

Factory della Comunicazione