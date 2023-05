Il KO con il Monza parla anche di mercato: sì a Gollini, no a Bereszynski

La sconfitta contro il Monza ha aperto alcune discussioni in casa Napoli sulla rosa del prossimo anno: Gollini, incolpevole sui due gol presi, si è sempre ben disimpegnato quando chiamato in causa e potrebbe essere riscattato con uno sconto degli 8 milioni promessi all’Atalanta; destino opposto per Bereszynski, che non ha convinto in entrambe le occasioni in cui ha giocato. Stessa sorte toccherà a Ndombele: troppi i 30 milioni chiesti dal Tottenham per il riscatto vista la resa del giocatore. Confermati Raspadori e Simone, stesso discorso per Zerbin in virtù del rinnovo fino al 2027. Per Gaetano e Zedadka si aprono le porte del prestito. Restano aperte le questioni Meret, Zielinski e Lozano: tutti e tre hanno il contratto in scadenza nel 2024 e solo il portiere friulano sembra orientato alla permanenza, mentre per il polacco e il messicano andranno valutate anche eventuali offerte. Discorso contorto anche per Osimhen e Kim, che ad oggi sembrano lontani da Napoli: diversi i profili seguiti per sostituirli, come Scalvini, Danso del Lens, Doekhi dell’Union Berlino, Hojlund e David del Lille. Stanno salendo le quotazioni di Koopmeiners in caso di addio di Zielinski e quelle di Lookman come esterno destro.

