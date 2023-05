Cristina: “David per il post-Osimhen? Ha le qualità per fare bene in un club importante”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimiliano Cristina, giornalista, e ha parlato del futuro di Osimhen:

Factory della Comunicazione

“Le dichiarazioni di De Laurentiis hanno lasciato sorpreso anche me. Non so se quando ha parlato di calciomercato estero intendeva il calciatore americano oppure il campionato, così come ha detto, l’MLS. Jesus Ferreira è un giovane su cui si può puntare, ma non so se possa essere già decisivo in una squadra come quella del Napoli. E poi c’è Cade Cowell che è seguito da alcuni club italiani tra cui il Milan, ha esordito giovanissimo in MLS.

Taylor Booth è un investimento da fare. Non è come Lozano, ma in quella posizione ci può stare, L’Utrecht chiede già più di 10 milioni di euro per cui un cartellino già costoso anche se poi il Napoli ove mai lo dovesse prendere, andrebbe a risparmiare sull’ingaggio.

Auston Trusty ha fatto molto bene Philadelphia, è un gigantone, non proprio velocissimo, ma può essere una pedina importante al centro della difesa. Non è Kim, non ha lo stesso livello, ma tra i difensori americani è forse il più importante.

Jonathan David non è come Osimhen, ma ha qualità per fare bene in una squadra importante per cui sarebbe un investimento per il futuro, ma di talento”.