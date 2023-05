Serie A -Fiorentina/Udinese (2-0) Italiano si prende l’8° posto

Introdotta da piogge mattutine, Fiorentina-Udinese si apre con invece il sole che bacia il rettangolo verde del Franchi. E con una bella partenza Viola: già al 7′ la partita si sblocca, merito del mancino di Castrovilli a concludere un’azione cominciata con il palo colpito da Duncan da 30 metri. Subito dopo possibile rigore viola: Kouame è atterrato da Silvestri in uscita, ma era partito in fuorigioco. Non arriva la risposta friulana, le chance successive della Fiorentina scaturiscono da calci pizzati. Poco oltre la mezz’ora fuga per la vittoria di Brekalo, fermato però dal palo nel tocco a superare l’uscita di Silvestri. Nell’azione brutta botta contro il legno per Ebosele, che però riprende nel match dopo le cure mediche del caso. Nel recupero i primi timidi segnali di Udinese, destro alto di Pereyra: poco per impedire che il primo tempo termini con la Fiorentina avanti di uno.La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo: anche se in vantaggio, è la Fiorentina a condurre i ritmi della contesa e giostrare la sfera per la maggior parte del tempo. I viola hanno subito un’enorme occasione per raddoppiare: un rimpallo spalanca la strada verso la porta a Kouame, che a tu per tu con Silvestri manca addirittura l’intero specchio. L’Udinese ci mette 67 minuti per inquadrare lo specchio della porta di Cerofolini per la prima volta, ma il mancino di Samardzic è più che gestibile. Ritmi non infernali, a dieci dal novantesimo brividi Fiorentina: Cerofolini battezza fuori il colpo di testa di Semedo, che invece si infrange in pieno sul palo. Sul ribaltamento di fronte Brekalo serve in area Gonzalez, poco cattivo al momento di concludere. Ci pensa allora il subentrato Bonaventura a far calare il sipario in anticipo: servito sulla trequarti da Castrovilli, con una finta manda al bar mezza difesa ospite e segna il 2-0 con cui si conclude anche il match delle ore 15 al Franchi.

Fiorentina-Udinese 2-0 (primo tempo 1-0)

Marcatori: 7’ Castrovilli, 90’ Bonaventura

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti (75’ Dodò), Milenkovic, Igor, Biraghi (60’ Terzic); Duncan (60’ Mandragora), Castrovilli; Ikonè (46’ Nico Gonzalez), Barak (71’ Bonaventura), Brekalo; Kouamè. All. Italiano

Udinese (3-5-1-1) – Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele (61’ Udogie), Pereyra, Walace, Lovric (77’ Vivaldo), Zeegelaar (61’ Arslan); Samardzic (84’ Pafundi); Nestorovski. All. Sottil

Arbitro: Paterna di Teramo

Ammoniti: 42’ Ebosele, 45’+1 Walace, 45’+4 Biraghi, 58’ Zeegelaar, 69’ MIlenkovic, 73’ Venuti

Tratto da TMW