Palladino, testa solo al Napoli: “Giochiamo contro una squadra di grandissimo livello”

Mister Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in programma oggi pomeriggio per la 35esima giornata di campionato di Serie A. Raffaele Palladino lo ha voluto evidenziare, la testa è tutta al Monza e al match di oggi pomeriggio contro il Napoli campione d ’ Italia. La sfida alla banda di Spalletti servirà per alimentare il sogno ottavo posto, ma anche per chiudere al meglio la prima storica stagione in Serie A: «Giochiamo contro una squadra di grandissimo livello – ha dichiarato – vogliamo confrontarci con i migliori. Per l ’ ottavo posto siamo tutte lì, c’è ancora qualche scontro diretto e dobbiamo sfruttarlo al meglio». Sulle voci riguardanti il futuro – il tecnico è stato accostato alla Juve per l ’ eventuale dopo Allegri – Palladino non vuole esporsi: «Summit con Galliani? Ci siamo visti ed è stato un piacevole incontro, ce ne saranno altri. Però in questo momento la priorità va data alla squadra». Sono 26 i calciatori convocati: out Colpani, recupera invece Pablo Marì. Fonte Corriere dello Sport

