Monza-Napoli, ancora spazio a quelli che hanno giocato meno. Bereszynski dal primo minuto

Mister Spalletti in conferenza stampa ieri, alla vigilia di Monza-Napoli, ha annunciato ancora che fino alla fine farà giocare quelli che si sono visti di meno in campo, discorso che vale per tutto tranne che per Osimhen, al quale l’allenatore vorrebbe far vincere il titolo di capocannoniere. Quella di oggi poi, sarà, dopo tanto tempo, la prima gara in cui Di Lorenzo non partirà titolare, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “I cross da destra, però, saranno quelli di Bereszynski: per la prima volta in questa stagione, Di Lorenzo non comincerà dal primo minuto in campionato. Un evento”.

