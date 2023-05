Caressa, Sky Sport: “Il Napoli poteva arrivare in semifinale. Ma in quel momento aveva tante assenze”

Fabio Caressa, giornalista Sky, ha commentato la sconfitta del Napoli col Monza oggi pomeriggio per la 35esima giornata di campionato di Serie A. «Quando arriva un successo così non ci sono rimpianti, l’unico forse l’assenza di Osimhen in Champions. Anche lì, le partite sono andate in maniera molto equilibrata. Il Napoli poteva arrivare in semifinale. Ma in quel momento aveva tante assenze».

«Il Napoli aveva diversi infortuni, Raspadori, Simeone e Osimhen. Non poteva fare tante rotazioni. Poi quando hai la possibilità di raggiungere un obiettivo come lo scudetto dopo 33 anni, hai delle valutazioni da fare. Hai la doppia sfida con il Milan, la Juve in campionato che non sai se gli ritornano i quindici punti. Rischi di arrivare con l’acqua alla gola in campionato».