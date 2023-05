Stramaccioni esalta le idee dell’allenatore del Napoli «Il suo gioco spettacolare si è evoluto in questa stagione».

È lui il primo a definirsi un allievo di Spalletti. Si sono incrociati ai tempi della Roma: Spalletti allenava la prima squadra, Andrea Stramaccioni le giovanili. Oggi è una delle voci e dei volti di Dazn, ma è stato anche allenatore di Inter e Udinese. «Luciano si confidava con me, come un maestro può fare con l’allievo», racconta. E oggi l’allievo Stramaccioni guarda con attenzione e ammirazione il grande lavoro fatto da Spalletti alla guida del Napoli arrivato a vincere il suo terzo scudetto e avviato verso questo finale di stagione che sarà una passerella per tutti gli azzurri.

Cosa lascerà questa squadra al calcio italiano?

«Un segnale fortissimo. Ovvero che la qualità del lavoro in campo e fuori paga. Si tratta di un segnale che nel nostro campionato non si vedeva da tempo. E adesso nessuno può mettere in dubbio il titolo conquistato e la qualità del suo contributo».

Che ha visto di speciale nel lavoro di Spalletti?

«Questo Napoli da un punto di vista tecnico e tattico è un capolavoro di Spalletti. E mi fa sorridere se andiamo a rileggere quello che si diceva del Napoli a in estate dopo le partenze dei big. Ha fatto un grande lavoro. Soprattutto fuori dal campo».

Cosa intende?

«Le relazioni con i suoi calciatori sono tutto per Spalletti. Non c’è una sola intervista post partita in cui non mandi un messaggio ai giocatori: che sia un messaggio d’amore o di invito alla concentrazione. E questo atteggiamento lo ha ritrovato poi sul campo in termini di rendimento. Ma anche in quello che i calciatori creano tra di loro».

In che senso?

«Spalletti ha creato un’alchimia difficilmente ravvisabile in squadre che vincono. Anche a livello internazionale. Perché c’è sempre qualche campione o primadonna con qualche storia tesa. Mentre il Napoli vince con uno spogliatoio armonico nella buona e nella cattiva sorte. Non c’è altro da aggiungere: il merito è del manico, cioè di Spalletti».

Che allenatore è?

«È un innovatore in continua evoluzione».