Salvione: “Giuntoli ha premiato il club con colpi che passeranno alla storia”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto

Come crede abbia reagito De Laurentiis all’ormai certo approdo di Giuntoli in bianconero? “Fa parte del mondo professionale. In qualsiasi azienda c’è questa possibilità. Ci sono stati dei casi abbastanza famosi anche in Formula 1. Credo che De Laurentiis sia proiettato principalmente nel futuro della squadra, e su come far crescere il club anche dal punto di vista sportivo. È un presidente lungimirante”

Juventus club che stima in particolar modo, negli ultimi anni, l’operato degli azzurri…“Il lavoro di Giuntoli, ed i suoi risultati, sono sotto gli occhi di tutti. Il recente successo è il giusto coronamento di un percorso straordinario. Il Napoli aveva avuto il merito di pescare il direttore da Carpi, e Giuntoli ha premiato il club con colpi che passeranno alla storia, Kvaratskhelia su tutti”

Kim e Osimhen resteranno in azzurro? “La clausola di Kim dà la possibilità ad un club straniero di poter prelevare il talento coreano. Se, come sembra, l’interesse del Manchester United è concreto, le possibilità di lasciare l’azzurro sono alte. Tuttavia, le trattative si fanno in due, e non è scontato il consenso del club azzurro. Soprattutto, andrà attesa la volontà del calciatore, vero fattore decisivo in tal senso. Per Osimhen, invece, è una situazione da valutare con attenzione. Il nigeriano si avvicina alla quarta stagione con il Napoli con l’incombenza della scadenza contrattuale. Non credo che il club vorrà proseguire con un giocatore in scadenza. La situazione si evolverà o con una cessione, con il Chelsea forte sull’attaccante, o con un rinnovo contrattuale”

Quali possono essere le motivazioni per il finale di stagione dei partenopei? “Il record di punti di Sarri può essere un obiettivo da perseguire. Anche la leadership nella classifica marcatori potrà costituire ulteriore motivazione. Il Napoli ha tutta la volontà di chiudere al meglio questo straordinario campionato, con l’intenzione di ben figurare da parte di chi ha giocato meno, e di dimostrare di essere all’altezza della rosa”

Incontro positivo tra De Laurentiis e Spalletti? “Le sensazioni sono abbastanza positive. Sul piatto c’era un adeguamento del contratto e garanzie tecniche sulla competitività della rosa. Attenderemo le prossime ore che potranno dirci di più sugli sviluppi di un accordo che pare aver decretato un esito positivo”