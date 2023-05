“Osimhen trascinatore, Kvaratskhelia e Kim si sono adattati benissimo, che quadra”, Montezine la pensa così

“È passato un po’ di tempo dal 2005. Il Napoli è migliorato tantissimo e sono molto contento per questo, ho un legame particolare con la città. Osimhen è un trascinatore, Kvaratskhelia e Kim si sono adattati benissimo e hanno fatto benissimo con la squadra che è stata bravissima. Tutti hanno fatto benissimo e hanno meritato di vincere. Dobbiamo dare merito al presidente De Laurentiis che ha fatto un grandissimo lavoro dietro le quinte con questa squadra e questa società venendo dal fallimento e arrivando tra le prime posizione e vincendo lo scudetto meritatamente. Ho vissuto il momento buio del Napoli, ma sono stato benissimo. Le persone ancora mi riconoscono per strada quando vado lì e queste cose sono impagabili. Quando il Napoli è fallito mi ero fatto male al ginocchio, per dire la verità ho aspetto un contatto della società che non c’è stato. Ho passato un brutto momento facendo riabilitazione un po’ in Brasile e un po’ a Bologna e mi ha contattato l’Avellino. Proprio in quell’anno facemmo lo spareggio col Napoli per andare in Serie B e vincemmo noi, sono contento di non aver giocato. Dopo quell’esperienza sono andato in Qatar. Sono a Procida per partecipare alla festa per lo scudetto”