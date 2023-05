Mormile, tifoso che ha percorso il tragitto Milano-Napoli: “Ho pensato perché non abbinare un’impresa sportiva ad un progetto benefico”

Il tifoso napoletano che ha fatto il tragitto Milano-Napoli, Pietro Mormile, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Sono partito il 7 maggio dal Duomo di Milano in bicicletta. Lo dissi già anni fa che avrei fatto Milano-Napoli in bicicletta. Ho pensato perché non abbinare un’impresa sportiva ad un progetto benefico. Sto raccogliendo 5€ per ogni chilometro percorso che andranno in beneficenza. Ogni giorno percorro circa 100 kilometri. Mancano 3/4 kilometri e sarò in Toscana. Il 19 maggio sarò a Frattaminore e il 20 sarò a Napoli. Qualche pezzo di strada l’ho beccato asfaltato, il resto sterrato. Ho incontrato tante persone, ma una persona che mi è rimasta in mente è stata una persona di 80 anni che stava viaggiando dalla Francia a Roma con una bici senza ausili elettrici. Sto viaggiando da solo. Mi trovate sia su Facebook, Instagram e Internet se cercate ‘il tifoso in bicicletta’. Dopo questa vittoria del Napoli sarebbe bello aprire un ciclo vincente e ripartire da questa base forte creata quest’anno per costruire vittorie importanti in futuro. Se la società riuscisse a trattenere i big ci potrebbe essere un futuro roseo per il Napoli sognando ancora di più in Europa”.

