Mercato – Il Chelsea è pronto a inserire due nomi per Osimhen

E’ Victor Osimhen l’uomo più richiesto del momento, e anche se il mercato calcistico non è ancora aperto, i club su di lui sono tanti, specie in Premier, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Il Chelsea vuole Osimhen e nella sua offerta, che in qualche modo dovrà coprire i 150-160 milioni della valutazione di De Laurentiis, è pronto a inserire Pulisic e Kepa. Due e poi sterline, cioè euro. Cash. Da Londra fanno sul serio e il Napoli ascolta nonostante la priorità del presidente sia quella di confermare Osi e anzi addirittura di prolungare il contratto in scadenza nel 2025, ma l’ultima pagina di questa storia di mercato potrà scriverla soltanto Victor: e lui non ha alcuna voglia di rinunciare alla Champions. Più che legittimo: i Blues guardano il quarto posto da una distanza siderale, a 21 punti, e il re dei cannonieri della Serie A, uno che in questo momento sta indirettamente muovendo il mercato internazionale degli attaccanti come un burattinaio, non ha alcuna voglia di rinunciare a un palco conquistato da protagonista. Le altre pretendenti accreditate sono tutte in zona Champions: United, Liverpool, Psg, Real. E Napoli, certo: De Laurentiis non vuole cedere, vuole acquistare. Si vedrà.

