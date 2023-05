Lozano: “Resterei a Napoli, ma alcune cose non dipendono da me”

«Vorrei restare tanti anni qui a Napoli, ho scritto una pagina importante della storia di questo club. Ma ci sono cose che non posso controllare, che non dipendono da me». Parola di Hirving Lozano, il messicano azzurro con il contratto in scadenza nel 2024 che ha parlato ai microfoni di Tudn dopo la grande vittoria dello scudetto in azzurro. Le sue parole su ilmattino.it. «I tifosi sono stati sempre grandi con me, l’affetto credo di essermelo guadagnato con il lavoro giorno dopo giorno. Sono tutti folli i napoletani, ti seguono, vogliono una foto con te, ti salutano. Questo significa molto per noi, le immagini della festa scudetto parlano da sole. Mi vogliono bene e questo per me è fantastico». Il Chucky fa riferimenti anche a periodi non facili, poi parla di Spalletti. «Pochi gol e assist? So che i numeri dicono questo, ma so anche di aver lavorato in modo differente, aver cambiato il mio gioco, aver aiutato la squadra in altro modo perché me lo ha chiesto l’allenatore.

