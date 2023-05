ADL-Spalletti, inizia il futuro: gli argomenti sul piatto nell’incontro di ieri

L’edizione odierna de Il Mattino riporta i dettagli dell’incontro tra ADL e Spalletti andato in scena ieri sera:

Tra i punti trattati dal presidente e dell’allenatore l’allestimento della nuova squadra. Il discorso rinnovi: in arrivo c’è quello di Rrahmani, da mettere a posto le ultime rifiniture burocratiche prima della firma. Il difensore kosovaro è una certezza per il futuro, a differenza dell’altro difensore centrale, Kim, per cui invece sussiste la possibilità che possa andare via se i top club di Premier League (Manchester United in primis ma anche Manchester City e Chelsea), tra il primo e il 15 luglio, decideranno di acquistarlo con il pagamento della clausola rescissoria.

E ripartirà il discorso con Zielinski che ha il contratto in scadenza nel 2024. Ieri mattina il polacco a Castel Volturno è arrivato con una 500 d’epoca colore azzurro e personalizzata con il suo numero 20 e il suo cognome, realizzata dal campione di rally Fabio Gianfico nella sua officina di Arco Felice. Tra il club azzurro e Zielinski si cercherà l’accordo tenendo presente quella che è la linea ingaggi del Napoli . E in calendario c’è il rinnovo di Di Lorenzo, che con il nuovo accordo si legherebbe a vita con il club azzurro. Il presidente vuole trattenere tutti i big, a cominciare da Kvaratskhelia, che ha un contratto di altri 4 anni, e Osimhen che ha una valutazione di 160 milioni.

