Salvatore Aronica, ex azzurro, chiarisce: “Questo scudetto non lo sento mio”

Salvatore Aronica, ex calciatore del Napoli, ed allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. «Questo scudetto non lo sento mio, è esagerato e non sarebbe giusto: è solo dei ragazzi che lo hanno conquistato in modo straordinario, della società e dell’allenatore. Il successo va goduto da chi lo ha conquistato. Sono felice di aver fatto parte del Napoli, nei primi tempi in cui giocavamo in serie A, al secondo anno appunto in massima serie, nelle prime esperienze in Europa e in Champions, in un Napoli in costruzione. Abbiamo fatto belle cose ma per budget e caratura tecnica eravamo nettamente inferiori. Eravamo un Napoli operaio che ha messo le basi per un percorso vincente. Spalletti va confermato, ha dimostrato in questi anni di aver ricostruito una squadra che aveva il morale a pezzi e l’ha portata allo scudetto, è l’artefice di questa impresa e penso che debba continuare su questa scia. Se il Napoli vuole ancora essere competitivo in Italia e in Europa dovrebbe confermare tutti i protagonisti”.

