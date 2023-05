Monza-Napoli, divieto di trasferta ai tifosi partenopei, il rischio è il possibile incrocio coi friulani, e non solo

I tifosi napoletani, quasi sicuramente non potranno seguire la squadra a Monza per la partita che si giocherà domenica contro i lombardi. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il rischio non riguarda tanto le due tifoserie interessate, quanto il possibile incrocio coi sostenitori dell’Udinese, coi quali dopo il triplice fischio dell’arbitro alla Dacia Arena, giovedì scorso ci sono stati scontri piuttosto duri che hanno procurato per ora otto Daspo. Nelle prossime ore, a sorpresa, potrebbe arrivare lo stop per la trasferta dei tifosi del Napoli a Monza da parte del Casms. Il problema, da quello che emerge al Viminale nella riunione di ieri mattina, non è il timore di incidenti nello stadio lombardo, ma la paura di incroci pericolosi domenica mattina lungo l’autostrada del Sole, tra i circa tremila tifosi napoletani diretti a Monza e gli ultrà dell’Udinese (che gioca a Firenze alle 15) e quelli della Roma (che vanno a Bologna e giocano alle 18). Intrecci ad alta tensione, ricordando le scene nell’autogrill di Badia al Pino a gennaio. per timore che possano esserci nuovi incroci sull’asse degli ultrà di Napoli e Udinese, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sta valutando di fermare i viaggi dei tifosi domenica perché si è reso conto che il calendario rischia di far incrociare in autostrada un bel po’ di tifoserie rivali. E allora starebbe pensando di chiudere i settori ospiti di tutti e tre gli stadi: quello del Monza, dove erano attesi 2.425 tifosi del Napoli nel settore ospiti residenti in Campania.

Factory della Comunicazione