Marchetti (Sky) ritorna sul percorso del Napoli in Champions: “In questo tipo di competizione ci vuole anche l’esperienza”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. «Quando ha incontrato il Milan in Champions il Napoli non attraversava il momento migliore così come non lo attraversa adesso il Milan e lo abbiamo visto l’altra sera. Ma invece di rammaricarsi per quello che poteva essere e non è stato bisogna godere di quello che è stato, ed è stato assolutamente meritato. In Champions il Napoli quest’anno ha fatto il cammino più lungo. Ma in questo tipo di competizione ci vuole anche l’esperienza. E, secondo me, non è soltanto un caso se l’altra sera l’Inter è stata più focalizzata rispetto al Milan, anche per la gestione dello stress di una partita così. Molti dei giocatori nerazzurri sono abituati a questo tipo di partite. Il Milan, che è una squadra più giovane, sebbene talentuosa, di queste partite ne ha giocate di meno”.

Factory della Comunicazione